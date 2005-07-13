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Корытова Елена Борисовна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

07.11.1963

Дата смерти

13.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1963

Отец: Золотов Борис Михайлович

Мать: Золотова Нина Валерьяновна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зараев Юрий Нуруллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корытов Борис Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.02.1984

Дочь: Федотова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Зараев Юрий Нуруллович

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.12.1987

Дочь: Корытова Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Корытов Борис Геннадьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
13.07.2005

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