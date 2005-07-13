Корытова Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1963
Дата смерти13.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1984
Дочь: Федотова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Зараев Юрий Нуруллович
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.12.1987
Дочь: Корытова Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Корытов Борис Геннадьевич
Смерть
13.07.2005