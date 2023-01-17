Свердлов Яков (Яков-Аарон) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердлов Яков (Яков-Аарон) Михайлович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

04.06.1885

Дата смерти

16.03.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1885
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1905
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1906
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
16.03.1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1919
Москва, город федерального значения Москва
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