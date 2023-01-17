Свердлов Яков (Яков-Аарон) Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.06.1885
Дата смерти16.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1906
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Смерть
16.03.1919
Место жительства
По 1919