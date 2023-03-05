Поветкина (Прошина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоветкина (Прошина) Татьяна

Поветкина (Прошина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветкина Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Поветкин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поветкина Милана Юрьевна

Отец ребёнка: Поветкин Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поветкин Юрий Алексеевич

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