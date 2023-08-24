Базулëва Руфина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базулëва Руфина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936

Отец: Углев Борис Сергеевич

Мать: Углева Евдокия Фëдоровна

Рождение ребёнка
15.03.1959

Дочь: Осипова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Базулëв Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1969

Дочь: Семëнова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базулëв Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
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