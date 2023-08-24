Базулëва Руфина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936
Отец: Углев Борис Сергеевич
Мать: Углева Евдокия Фëдоровна
Рождение ребёнка
15.03.1959
Дочь: Осипова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Базулëв Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1969
Дочь: Семëнова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно