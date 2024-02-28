Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Петр Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Смерть
Неизвестно