Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

1791 г.р.
1791 г.р.
1792 г.р.
1792 г.р.
1794 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Петр Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Илья Максимов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Смерть
Неизвестно

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