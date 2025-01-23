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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алабин Сергей
Рождение ребёнка
17.04.1981
Сын: Алабин Сергей
Отец ребёнка: Алабин Сергей
Рождение ребёнка
08.12.1982
Дочь: (Алабина) Елена
Отец ребёнка: Алабин Сергей
Рождение ребёнка
02.10.1987
Сын: Алабин Дмитрий
Отец ребёнка: Алабин Сергей