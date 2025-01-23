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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алабин Сергей

Рождение ребёнка
17.04.1981

Сын: Алабин Сергей

Отец ребёнка: Алабин Сергей

Рождение ребёнка
08.12.1982

Дочь: (Алабина) Елена

Отец ребёнка: Алабин Сергей

Рождение ребёнка
02.10.1987

Сын: Алабин Дмитрий

Отец ребёнка: Алабин Сергей

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