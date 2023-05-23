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Марианна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей Николаев

Мать: Кузьмина Марья Иванова

Рождение ребёнка
25.01.1901 ст.

Сын: Скворцов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Скворцов Павел Ефимовъ

Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.05.1903 ст.

Дочь: Скворцова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Скворцов Павел Ефимовъ

Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.05.1904 ст.

Сын: Скворцов Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Скворцов Павел Ефимовъ

Новики, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.06.1917 ст.

Сын: Скворцов Павел Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно