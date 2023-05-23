Марианна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей Николаев
Мать: Кузьмина Марья Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Скворцов Павел Ефимовъ
Рождение ребёнка
02.05.1903 ст.
Дочь: Скворцова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Скворцов Павел Ефимовъ
Рождение ребёнка
13.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Скворцов Павел Ефимовъ
Рождение ребёнка
20.06.1917 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно