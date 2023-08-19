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Байзигитов Ишим

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Место рождения

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Около 1808

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Байзигит

Мать: не указана

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мярзян

Мать ребёнка: Буранова Сулзян

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишимов Ишмет

Мать ребёнка: Буранова Сулзян

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишимов Ишмат (Ишман)

Мать ребёнка: Буранова Сулзян

Кизганбашево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буранова Сулзян

Смерть
Около 1808
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