Байзигитов Ишим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиОколо 1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Байзигит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мярзян
Мать ребёнка: Буранова Сулзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишимов Ишмет
Мать ребёнка: Буранова Сулзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишимов Ишмат (Ишман)
Мать ребёнка: Буранова Сулзян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буранова Сулзян
Смерть
Около 1808