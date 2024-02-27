Амира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Саберов Аляутдин

Отец ребёнка: Велитов Сабер

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Саберов Салахетдин

Отец ребёнка: Велитов Сабер

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Саберова Азиза

Отец ребёнка: Велитов Сабер

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Саберов Шарафетдин

Отец ребёнка: Велитов Сабер

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велитов Сабер

Смерть
Неизвестно
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