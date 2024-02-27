Амира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Саберов Аляутдин
Отец ребёнка: Велитов Сабер
Рождение ребёнка
1854
Сын: Саберов Салахетдин
Отец ребёнка: Велитов Сабер
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Саберова Азиза
Отец ребёнка: Велитов Сабер
Рождение ребёнка
1857
Сын: Саберов Шарафетдин
Отец ребёнка: Велитов Сабер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Велитов Сабер
Смерть
Неизвестно