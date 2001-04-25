Каскаракова Диана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каскаракова Диана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2001

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2001

Отец: Каскараков Анатолий Владимирович

Мать: не указана

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