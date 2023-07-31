Родион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Суворов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Яков Родионович

Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Суворов Митрофан Родионович

Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
16.11.1747

Сын: Суворов Петр Родионович

Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Карпово
Смерть
Неизвестно
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