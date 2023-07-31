Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Суворов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Яков Родионович
Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Суворов Митрофан Родионович
Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
16.11.1747
Мать ребёнка: Дарья Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Варфоломеевна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Карпово
Смерть
Неизвестно