Свешникова Мавра Козьминична
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1698
Дата смерти1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1714
Рождение ребёнка
1715
Сын: Свешников Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Свешников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Свешников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Свешников Григорий Алексеевич