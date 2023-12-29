Свешникова Мавра Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Мавра Козьминична

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1698

Дата смерти

1773

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1714

Муж: Свешников Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Свешников Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Свешников Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Свешников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Свешников Григорий Алексеевич

Смерть
1773

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