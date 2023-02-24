Вдовина Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовина Любовь Михайловна

Вдовина Любовь Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Костырев Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Костырев Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костырев Владимир Фёдорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close