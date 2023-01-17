Смирнова Нина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1985
Сын: Смирнов Антон Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан