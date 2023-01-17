Смирнова Нина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Нина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1985

Сын: Смирнов Антон Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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