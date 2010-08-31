Розов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1948
Дата смерти31.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948
Рождение ребёнка
26.03.1974
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.2010
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Улыбышево,Высоково., Vladimirskaya Oblast', Russia