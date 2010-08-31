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Розов Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1948

Дата смерти

31.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1948

Отец: Ильин Вячеслав Андреевич

Мать: Ильина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1974

Сын: Розов Илья Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.08.2010
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Улыбышево,Высоково., Vladimirskaya Oblast', Russia
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