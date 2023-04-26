(Сторожева) Прасковья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сторожева) Прасковья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Ермолай Яковлевич

Отец ребёнка: Сторожев Яков (большой) Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Исак Яковлевич

Отец ребёнка: Сторожев Яков (большой) Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожев Яков (большой) Тимофеевич

Смерть
1850
Похороны
Неизвестно
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