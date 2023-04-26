(Сторожева) Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Ермолай Яковлевич
Отец ребёнка: Сторожев Яков (большой) Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сторожев Яков (большой) Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850
Похороны
Неизвестно