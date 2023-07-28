Поляничев Пётр Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Поляничев Прокопий Никитич
Мать: Евдокия Власиевна
Бракосочетание
30.05.1916
Рождение ребёнка
15.09.1917
Сын: Поляничев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Поляничев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна
Смерть
Неизвестно