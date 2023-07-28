Поляничев Пётр Прокопиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничев Пётр Прокопиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Поляничев Прокопий Никитич

Мать: Евдокия Власиевна

Бракосочетание
30.05.1916

Жена: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1917

Сын: Поляничев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Поляничев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поляничева Аграфена (Агриппина) Андреевна

Смерть
Неизвестно
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