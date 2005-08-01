Груздев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1930
Дата смерти?.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1955
Сын: Груздев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сухорукова Раиса Ивановна
Краснополье, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.09.1955
Сын: Груздев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сухорукова Раиса Ивановна
Смерть
?.08.2005