Груздев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1930

Дата смерти

?.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Груздев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сухорукова Раиса Ивановна

Краснополье, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.09.1955

Сын: Груздев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сухорукова Раиса Ивановна

Смерть
?.08.2005
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