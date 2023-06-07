Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

После 1822

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1803

Муж: Петр Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Петр Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822