Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиПосле 1822
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1803
Муж: Петр Антонов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822