Кузнецов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926
Отец: Кузнецов Борис Васильевич
Мать: Марина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Клавдия
Смерть
Неизвестно