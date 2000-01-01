Кузнецов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926

Отец: Кузнецов Борис Васильевич

Мать: Марина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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