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Вегман Isrol

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Место рождения

Токари, Бобруйский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1870 г.р.
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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вегман Shein

Мать: не указана

Токари, Бобруйский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вегман Иче

Мать ребёнка: Вегман Riva

Токари, Бобруйский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вегман Riva

Токари, Бобруйский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вегман Riva

Токари, Бобруйский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Токари, Бобруйский район, Могилёвская область
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