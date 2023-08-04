Файзрахманов Эдуард Миргазиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзрахманов Эдуард Миргазиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2003

Сын: Файзрахманов Ренат Эдуардович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.2010

Дочь: Файзрахманова Раяна Эдуардовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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