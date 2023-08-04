Файзрахманов Эдуард Миргазиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2003
Сын: Файзрахманов Ренат Эдуардович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.2010
Дочь: Файзрахманова Раяна Эдуардовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности