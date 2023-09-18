Корольков Викторий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1961
Дочь: Тимофеева Мария (Маруся) Викторовна
Мать ребёнка: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
15.07.1965
Дочь: Облинова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
04.06.1970
Дочь: Степанова Рената Викторовна
Мать ребёнка: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
15.11.1973
Сын: Корольков Валерий Викторович
Мать ребёнка: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
03.02.1977
Сын: Корольков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Королькова Калерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Королькова Калерия