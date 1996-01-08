Паутов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1929

Дата смерти

08.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929

Отец: Паутов Николай Филиппович

Мать: Паутова Ираида Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1956

Дочь: Макарова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Паутова Нина Георгиевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Назарова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Паутова Нина Георгиевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова Нина Георгиевна

Смерть
08.01.1996
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