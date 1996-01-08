Паутов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1929
Дата смерти08.01.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1929
Рождение ребёнка
26.08.1956
Дочь: Макарова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Паутова Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Назарова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Паутова Нина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паутова Нина Георгиевна
Смерть
08.01.1996