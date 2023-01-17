Шмелева Матрена Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1827
Россия
Работа или профессия
С 1827
Мещанка
Место жительства
С 1827
Крещение
1827
Бракосочетание
Между 1844 и 1847
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1863
Дочь: Морохина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Шмелев Федор Васильевич
Смерть
После 1853