Шмелева Матрена Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Матрена Абрамовна

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1827
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Работа или профессия
С 1827
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Мещанка
Место жительства
С 1827
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
1827
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Между 1844 и 1847

Муж: Шмелев Федор Васильевич

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1863

Дочь: Морохина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Шмелев Федор Васильевич

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1853
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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