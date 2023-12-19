Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна
Место рождения
Дата рождения10.12.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1897 ст.
Села Сыроватки государственного крестьянина Маманта Карпова Бондарева и законной жены его Наталии Лукиановны дочь
Крещение
11.12.1897 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумской уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
28.01.1918 ст.
Слободы Верхней Сыроватки крестьянин Иван Емельянов Вербицкий 20 лет, первым браком, и Слободы Верхней Сыроватки крестьянка Анна Мамантовна Бондарева 20 лет, первым браком. Среди поручителей Бондарев... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Сын: Вербицкий Сергей Иванович
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Емельянович
Рождение ребёнка
20.10.1920
Дочь: (Вербицкая) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Вербицкий Иван Емельянович
В книги записей рождений стоит отметка "Отец убит в 1920 г."
Смерть
Неизвестно