Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая (Бондарева) Анна Мамантовна

Место рождения

Куяновка, Сумська область

Дата рождения

10.12.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Место
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Рождение
10.12.1897 ст.

Отец: Бондарев Мамант Карпович

Мать: Бондарева (Святышенкова) Наталия Лукиановна

Куяновка, Сумська область
Села Сыроватки государственного крестьянина Маманта Карпова Бондарева и законной жены его Наталии Лукиановны дочь
Крещение
11.12.1897 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумской уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
28.01.1918 ст.

Муж: Вербицкий Иван Емельянович

Верхняя Сыроватка, Сумська область
Слободы Верхней Сыроватки крестьянин Иван Емельянов Вербицкий 20 лет, первым браком, и Слободы Верхней Сыроватки крестьянка Анна Мамантовна Бондарева 20 лет, первым браком. Среди поручителей Бондарев... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Сын: Вербицкий Сергей Иванович

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Емельянович

Рождение ребёнка
20.10.1920

Дочь: (Вербицкая) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Вербицкий Иван Емельянович

Верхняя Сыроватка, Сумська область
В книги записей рождений стоит отметка "Отец убит в 1920 г."
Смерть
Неизвестно

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