Путилов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.07.1866
Дата смерти02.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918 по 1940
г. Париж, Франция
Смерть
02.06.1940
г. Париж, Франция