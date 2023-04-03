(Русенко?) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
1972
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
1980
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2004
MAY OR JUN 2004