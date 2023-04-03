(Русенко?) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Русенко?) Лидия

(Русенко?) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
1972

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
1980

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
2004
MAY OR JUN 2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close