Карнаухов Игорь Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1987
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.2013
Дочь: Карнаухова Ксения Игоревна
Мать ребёнка: Карнаухова Елена Александровна
Рождение ребёнка
17.07.2014
Мать ребёнка: Карнаухова Елена Александровна