Костюк Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1843
Дочь: Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов
Рождение ребёнка
07.10.1845
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Пелагия
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Костюченко (Костюк) Трофим Саввович
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов
Рождение ребёнка
08.01.1849
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евгения
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов
Смерть
Неизвестно