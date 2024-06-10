Костюк Евдокия Никитина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюк Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Рождение ребёнка
28.07.1843

Дочь: Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.10.1845

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Пелагия

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Костюченко (Костюк) Трофим Саввович

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.01.1849

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евгения

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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