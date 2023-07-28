Безверхий Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безверхая Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безверхая Мария Петровна
Смерть
Неизвестно