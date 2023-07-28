Безверхий Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безверхий Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безверхая Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безверхая Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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