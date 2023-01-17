Вилявина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.

Сын: Вилявин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин и девица Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-1 файл 5 номер 12
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Вилявин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.1893

Дочь: Вилявина София Николаевна

Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Самарской губернии Федор Кузьмич Зайцев и жена унтер офицера Елизавета Кондратьевна Скорописцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 61 номер 114
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.

Дочь: Вилявина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Александр Иванович Рахманцев и Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 43 номер 66
Рождение ребёнка
24.07.1902 ст.

Сын: Вилявин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Петр Васильевич Поляков и казачка девица Наталия Александровна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 37 номер 100
Смерть
Неизвестно
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