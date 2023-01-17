Вилявина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.
Сын: Вилявин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Павлович Вилявин и девица Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-1147-Op-1-D-1 файл 5 номер 12
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
05.09.1893
Дочь: Вилявина София Николаевна
Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович
Восприемники: крестьянин Самарской губернии Федор Кузьмич Зайцев и жена унтер офицера Елизавета Кондратьевна Скорописцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 61 номер 114
Рождение ребёнка
02.07.1896 ст.
Дочь: Вилявина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович
Восприемники: Красноярские мещане Александр Иванович Рахманцев и Анна Николаевна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 43 номер 66
Рождение ребёнка
24.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Николай Михайлович
Восприемники: Красноярский мещанин Петр Васильевич Поляков и казачка девица Наталия Александровна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 37 номер 100
Смерть
Неизвестно