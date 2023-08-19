Рычкова (Кудрявцева) Марфа Деева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Кудрявцева) Марфа Деева

Место рождения

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Кудрявцев Дей Иванов

Мать: Кудрявцева Акилина Алексеева

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Идоловская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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