Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Елистрат Федоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Ермол Федоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1709