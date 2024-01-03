Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Около 1690 г.р.
Около 1696 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Елистрат Федоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Ермол Федоров

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1709

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