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(Афанасенкова) Лидия Дмитриевна
(Афанасенкова) Лидия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1942
Пол
Женский
Отец
Афанасенков Дмитрий Андреевич
1895 г.р.
Мать
Афанасенкова (Трушина) Ирина Семёновна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EA
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец:
Афанасенков Дмитрий Андреевич
Мать:
Афанасенкова Ирина Семёновна
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