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Максимов Василий Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1856 ст.

Отец: Ион Максимович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: (Максимова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
25.?.1885 ст.

Сын: Максимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Максимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1889 ст.

Дочь: Саутина (Максимова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.?.1892 ст.

Дочь: (Максимова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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