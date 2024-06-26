Максимов Василий Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1856 ст.
Отец: Ион Максимович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: (Максимова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
25.?.1885 ст.
Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1889 ст.
Дочь: Саутина (Максимова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
03.?.1892 ст.
Дочь: (Максимова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Максимова (Хрунова) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно