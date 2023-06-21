(Leomar) Pauliine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Leomar) Pauliine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Leomar Jaan

Мать: Tiina