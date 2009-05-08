Гордеев Павел Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1938
Сын: Гордеев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Гордеева Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гордеева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Гордеева Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно