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Гордеев Павел Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1938

Сын: Гордеев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Гордеева Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гордеева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Гордеева Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно
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