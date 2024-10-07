Кузнецов-Лысов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1894
Сын: Кузнецов-Лысов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
17.03.1899
Дочь: (Кузнецова-Лысова) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
18.07.1903
Мать ребёнка: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна
Смерть
Неизвестно