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Кузнецов-Лысов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.10.1894

Сын: Кузнецов-Лысов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1899

Дочь: (Кузнецова-Лысова) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1903

Сын: Лысов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова-Лысова Мария Лукьяновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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