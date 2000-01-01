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Бударин Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936

Отец: Бударин Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бударина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бударин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бударина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бударин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бударина Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударина Раиса Ивановна

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