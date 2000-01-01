Бударин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1936
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1936
Отец: Бударин Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бударина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бударин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Бударина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бударин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бударина Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бударина Раиса Ивановна