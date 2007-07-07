Терентьев Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Василий Андреевич

Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

07.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2007

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Участие в бою
01.04.2023