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Терентьев Василий Андреевич
Терентьев Василий Андреевич
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Место рождения
Кизляр
, город Кизляр, Республика Дагестан
Дата рождения
07.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2007
Отец: не указан
Мать: не указана
Кизляр
, город Кизляр, Республика Дагестан
Участие в бою
01.04.2023
Бахмут
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