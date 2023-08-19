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Козлов Стефан Дмитриевич

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.12.1887

Дата смерти

09.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887

Отец: Козлов Дмитрий Васильевич

Мать: Петрова-Козлова Матрёна Игнатьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
15.07.1907

Жена: Козлова Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1908

Сын: Козлов Пётр Стефанович

Мать ребёнка: Козлова Фёкла Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Козлов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Козлова Фёкла Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Подпись над именем: Ушедший.
Смерть
09.04.1913
Застрелян.
Рождение ребёнка
24.04.1913

Сын: Козлов Семён Стефанович

Мать ребёнка: Козлова Фёкла Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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