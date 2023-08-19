Козлов Стефан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1887
Дата смерти09.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887
Бракосочетание
15.07.1907
Жена: Козлова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1908
Мать ребёнка: Козлова Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Козлов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Козлова Фёкла Ивановна
Подпись над именем: Ушедший.
Смерть
09.04.1913
Застрелян.
Рождение ребёнка
24.04.1913
Мать ребёнка: Козлова Фёкла Ивановна