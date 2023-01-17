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Мищенко Иван Андреевич
Мищенко Иван Андреевич
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
10.03.1992
Пол
Мужской
Отец
Мищенко Андрей Геннадьевич
1965 г.р.
Мать
Паршенцева Мищенко (Тягун) Светлана Владимировна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1992
Отец:
Мищенко Андрей Геннадьевич
Мать:
Паршенцева Мищенко Светлана Владимировна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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