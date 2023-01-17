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Мищенко Иван Андреевич

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

10.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1992

Отец: Мищенко Андрей Геннадьевич

Мать: Паршенцева Мищенко Светлана Владимировна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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