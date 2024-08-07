Алексеева Елена Аврамовна
Место рождения
Дата рождения27.11.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1977
Отец: Иванов Аврам Иванович
Мать: Иванова Юлия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.2003
Дочь: Алексеева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.05.2006
Сын: Алексеев Артем Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.10.2012
Дочь: Алексеева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Иванович