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Алексеева Елена Аврамовна

Место рождения

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

27.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1977

Отец: Иванов Аврам Иванович

Мать: Иванова Юлия Ильинична

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.08.2003

Дочь: Алексеева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Иванович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.05.2006

Сын: Алексеев Артем Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Иванович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.10.2012

Дочь: Алексеева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Иванович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

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