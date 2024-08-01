Миркамалова Софья
Место рожденияКызыл-Орда
Дата рождения19.01.1919
Дата смерти22.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919
Отец: Миркамалов Хамид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беленький Георгий
Рождение ребёнка
19.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Георгий
Рождение ребёнка
27.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Георгий
Рождение ребёнка
10.02.1958
Сын: Беленький Андрей
Отец ребёнка: Беленький Георгий
Смерть
22.01.1976