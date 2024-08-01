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Миркамалова Софья

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Место рождения

Кызыл-Орда

Дата рождения

19.01.1919

Дата смерти

22.01.1976

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1919

Отец: Миркамалов Хамид

Мать: Миркамалова (Каримова) Самига

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленький Георгий

Рождение ребёнка
19.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Георгий

Рождение ребёнка
27.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Георгий

Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Беленький Андрей

Отец ребёнка: Беленький Георгий

Смерть
22.01.1976

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