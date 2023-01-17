Кувшинова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1898

Дата смерти

27.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1927

Дочь: Кувшинова Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Электрогорск, Электрогорск, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Электрогорск, Электрогорск, Московская область
Смерть
27.01.1979
Ногинск, Богородский, Московская область
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