Кувшинова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1898
Дата смерти27.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1927
Дочь: Кувшинова Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.01.1979
Ногинск, Богородский, Московская область