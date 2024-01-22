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Ванюков Юрий Михалович
Ванюков Юрий Михалович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.03.1968
Пол
Мужской
Отец
Ванюков Михаил
Мать
Ванюкова (Иванова) Зоя Ивановна
Около 1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1968
Отец:
Ванюков Михаил
Мать:
Ванюкова Зоя Ивановна
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