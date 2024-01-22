Ванюков Юрий Михалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюков Юрий Михалович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1968

Отец: Ванюков Михаил

Мать: Ванюкова Зоя Ивановна

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