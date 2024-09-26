Лоскутов Никифор Маркелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Лоскутов Маркел Семёнов
Мать: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Семён Никифорович
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лоскутов Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева
Смерть
Неизвестно