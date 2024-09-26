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Лоскутов Никифор Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Лоскутов Маркел Семёнов

Мать: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Семён Никифорович

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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