Гаврила Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Авраамов

Гаврила Авраамов

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.07.1833

Дата смерти

17.10.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1833

Отец: Аврам Андреев

Мать: Анна Иосифова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Праскева Егорова

Рождение ребёнка
04.07.1854

Сын: Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Праскева Егорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1856

Сын: Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Праскева Егорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1858

Сын: Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Праскева Егорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.10.1858
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою