Гаврила Авраамов
Место рождения
Дата рождения06.07.1833
Дата смерти17.10.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1833
Отец: Аврам Андреев
Мать: Анна Иосифова
Бракосочетание
02.02.1853
Жена: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
04.07.1854
Сын: Сергей Гаврилов
Мать ребёнка: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
05.06.1856
Сын: Федор Гаврилов
Мать ребёнка: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
30.09.1858
Сын: Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Праскева Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1858
Причина смерти: чахоткою