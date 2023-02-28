Колонин Дмитрий Федоров
Место рождения
Дата рождения08.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1878
Отец: Колонин Федор Федотов
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Любовь Дмитриева
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лидия Дмитриева
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
04.01.1914
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Смерть
Неизвестно