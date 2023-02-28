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Колонин Дмитрий Федоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

08.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1878

Отец: Колонин Федор Федотов

Мать: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Дмитриева

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лидия Дмитриева

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Колонин Виктор Дмитриев

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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